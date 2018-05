Grande Fratello 15, Veronica riceve una visita a sorpresa dalla fidanzata

Veronica ha passato momenti difficili nella Casa per via delle dichiarazioni di suo padre, Bobby Solo, ma c'è anche qualcuno che la ama profondamente e di cui Veronica ha sentito moltissimo la mancanza nel periodo trascorso al Grande Fratello: si tratta della sua fidanzata Valentina, che le ha fatto una visita a sorpresa, vincendo la timidezza che la contraddistingue. Nel vederle assieme, Cristiano Malgioglio e Barbara D'Urso hanno voluto ricordare che l'amore non ha confini e hanno esortato a smettere di odiare qualcuno per la sua "diversità".