Grande Fratello 15, Angelo contro Simone: "Mi toccavi il sedere"

Non è riuscito più a trattenere la propria rabbia e così Angelo si è scagliato in diretta durante la semifinale del Grande Fratello contro Simone. Il ken italiano ha guardato dallo studio un servizio sul fidanzato dell'onorevole Pezzopane, accusato dagli altri coinquilini della casa di giocare seguendo una sua precisa strategia senza badare agli interessi del gruppo. Angelo, deluso dal comportamento di Coccia, si sfoga: "Eri l'unico a fare la doccia con le mutande bianche davanti a me. E quando mi toccali il sedere in camera, ne vogliamo parlare?". Il ken italiano continua con le sue accuse: "Mai più mi devi giudicare: ti devi lavare la bocca". Lo sfogo di Angelo termina con un emblematico: "Goditi la vittoria finché dura".