Grande Fratello 15, Alessia: "Non mi vengono le parole"

Una valle di lacrime al Grande Fratello. Alessia si allontana dal gruppo e si reca in giardino con carta e penna. L'intento è quello di scrivere una lettera alla sua "sorcipix", la sorella. Appena prova a mettere i suoi pensieri nero su bianco comincia a piangere. Simone si avvicina a lei, dicendole: "Stai scrivendo una lettera per la tua sorellina?". E Alessia sembra abbattuta: "Non mi vengono le parole".