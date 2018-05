"Grande Fratello 15", Simone crolla in lacrime: "Problemi legati al passato"

Nonostante sia in finale, Simone è sempre più teso. E nella Casa del Grande Fratello scoppia in un lungo pianto. A consolarlo ci pensa Alberto, ma non basta. Coccia ammette che lo stress deriva "sabotaggio" della missione, che lo ha destabilizzato. Ma confessa anche di sentire il peso di tanti problemi legati al passato e che evidentemente non ha risolto.