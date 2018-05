"Grande Fratello 15", dentro la Casa tutti pazzi per "Danzando" di Cristiano Malgioglio

Nella Casa del Grande Fratello è arrivato il momento di ballare. Ai ragazzi viene assegnata come prova la coreografia di " Danzando ", il tormentone estivo di Cristiano Malgioglio . I ragazzi sono chiamati a inventare anche i passi "Lucia tu sarai responsabile della coreografia" interviene Filippo prima di iniziare. "Adoro!" grida Alessia felice che ha così, come tutti, l'occasione di distrarsi dai cattivi pensieri.

La prova comunque conquista tutti. Ogni altra attività viene lasciata da parte per dedicarsi alla coreografia. A tenere il tempo è Lucia mentre i maschietti prendono in giro le ragazze, concentrate nel ricordare i passi insegnati da Fabiana. A rendere tutto un po' più complicato ci sono vari freeze che si susseguono, aggiungendo difficoltà ai passaggi già complicati della coreografia.



La prova però almeno un risultato lo ottiene: creare della complicità tra gli inquilini della Casa, che si trovano a collaborare tutti quanti come forse mai prima di ora. E l'entusiasmo si diffonde, fino ad esplodere in un liberatorio applauso di tutti rivolto alle telecamere.