Grande Fratello 15, Alessia: "Mi hai usata per un mese"

Un dolce risveglio al Grande Fratello. Matteo si aggira per la Casa ancora assonnato. In cucina incontra Alessia, che gli offre un caffè. Lui declina l'offerta e la coccola, abbracciandola e baciandola. La bella morettina scherza: "Mi hai usata per un mese, ora non ti servo più". E' evidente che un semplice caffè non sarebbe riuscito a dare a Matteo la stessa energia che ha trovato nei baci di Alessia.