Gf15, arriva un altro provvedimento per le frasi ingiuriose e scurrili: Luigi e Aida in nomination diretta

Barbara d’Urso torna a collegarsi con i ragazzi e annuncia nuovi provvedimenti a causa di alcune frasi infelici, pronunciate da Luigi e Aida, che hanno infastidito i telespettatori e sono state ritenute inaccettabili dagli autori del Grande Fratello e dalla conduttrice. Il fidanzato - ormai ex - di Nina Moric si è espresso con scurrilità nei confronti della compagna d’avventura spagnola. "Sai di mer..", "Lei è una vacca", "Sei brutta come la fame in Uganda".



Aida ha invece rivolto parole molto offensive nei confronti di Baye: "Fatti la doccia, il tuo odore è terribile", "Che schifo", "Questo diavolo deve ritornare in Senegal". Dopo la messa in onda del filmato incriminato, Cristiano Malgioglio attacca la concorrente, con cui sin dalla prima puntata ha avuto modo di beccarsi. "Fai parlare anche gli altri. Come donna ti ho difeso dall’attacco di Baye ma sei un personaggio allucinante. Da quando sei entrata hai rovinato il programma". La decisione della produzione è di mandare Luigi e Aida in nomination diretta. Con loro andranno al televoto altri due concorrenti.