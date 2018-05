"Grande Fratello 15", Lucia e Filippo si baciano in doccia appassionatamente

Sembrano non esserci più ostacoli, all'interno della Casa del "Grande Fratello 15" per l'amore tra Lucia e Filippo. Dopo i primi dubbi del gruppo e della stessa Lucia, sul fatto che quella di Filippo fosse una tattica per non essere eliminato dal reality, è tempo per la coppia di godersi baci appassionati e tenerezze. Anche se la presenza degli altri coinquilini non permette di andare oltre...