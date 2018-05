"Grande Fratello 15": disordine e sporcizia nella Casa, Lucia Bramieri perde la pazienza

"Io non sono venuta qua a fare la cameriera" è l'inizio dello sfogo della Bramieri, evidentemente esausta di come gli altri ragazzi si comportano nella Casa. "Lascerei tutto lì e che si arrangino" dice a Matteo, osservando il disordine che regna in cucina.



"C'è un limite a tutto, è uno schifo" osserva arrabbiata. "Vorrei sapere nelle loro case come stanno?". Danilo, che si unisce alla discussione, rincara la dose. "Sono andato al bagno e sembrava di essere al bagno della Stazione Termini" dice il giovane romano.



"C'è gente a cui non ho visto spostare un piatto una volta" continua la Bramieri. "Io in mezzo a questo schifo non ci sto più, ci vuole un minimo di decenza".