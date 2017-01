23 ottobre 2015 Grande Fratello 14: Mary viene eliminata e riabbraccia il suo Giovanni Lidia e Federica finiscono in nomination, Rocco Siffredi varca la Porta Rossa e trascorrerà la notte con i ragazzi: nel Garage Verdiana sceglie Diego Festa a sorpresa per Alessandro

Al "Grande Fratello 14" Rocco Siffredi varca la Porta Rossa e trascorrerà la notte con i ragazzi. La sua missione è quella di individuare i ragazzi che hanno più sprint erotico. Dopo il duro confronto tra i "rivali" Giovanni e Luigi,Mary deve abbandonare definitivamente la Casa mentre Alessandro e Simone si salvano. Nel Garage Verdiana sceglie Diego e scarta Antonio e Thiago. In nomination finiscono Lidia e Federica.

SIFFREDI APRE LA PUNTATA Rocco si collega direttamente dalla casa e a letto a torso nudo saluta la Marcuzzi. "Sono molto nudo, finalmente sono nella tua Casa, sono pronto a passare qui tutta la notte", dice Siffredi. "Tu hai una missione e proporrai una sfida ai ragazzi", spiega Alessia.

GIOVANNI CONTRO LUIGIMentre Mary aspetta nel Confessionale, Giovanni è arrabbiatissimo con Luigi che ha subito corteggiato la sua "fidanzata", così i ragazzi si vedono per chiarire. Il medico accusa il rivale in amore di "stalking". "Non riesco a capire se dentro la casa c'è un uomo che si chiama Luigi, uno come lui, non è un uomo", Giovanni fa finta di non vedere Luigi: "E' trasparente per me, non lo vedo, lui che scrive libri sull'amore non può comportarsi così. Prima era un gattino bagnato e poi è diventato un leone". "Io non l'ho mai reputato una persona intelligente - replica Luigi - Mary può dire la sua, sarei contento se lei lo facesse. Io non so che dire". Dopo gli insulti reciproci i due si salutano senza salutarsi. E Mary chiarisce: "Luigi non ha nessuna speranza con me". "La verità è che a Giovanni di Mary non frega nulla", chiude la querelle l'opinionista Cristiano Malgioglio.

LA MISSIONE DI ROCCO"Rocco devi dare dei consigli a Simone, perché ci son delle donne che gli piacciono ma non sa approcciarsi, te lo mando e ti mando tutte le ragazze così parlerai con tutti", gli dice Alessia. Appena i ragazzi entrano nella stanza vengono congelati e Rocco si alza con indosso solo una salvietta. Rocco si mette quindi una vestaglia e comincia a dare consigli a Simone. Simone viene "scongelato" ma è molto agitato. Rocco si avvicina subito a Rossella: "La trovo tanta, sento una energia positiva". Siffredi insegna a Simone come baciarla, a cominciare dalla presa dei fianchi. E quindi gli fa vedere come baciarla avvicinandosi alla gieffina. Simone lo prende alla lettera e si avvicina subito alla ragazza: "Questo bacio fammelo almeno penetrante!" e bacia sul serio Rossella. Prova anche a baciarle il seno ma lei si ritrae. E Alessia tuona: "Simone, non è che devi prendere alla lettera quello che ti dice Rocco!". Rocco viene quindi invitato ad uscire dalla stanza.

TUTTE CONTRO VALENTINALa posizione di Alessandro si fa sempre più complicata e confusa. Dopo Federica, sotto accusa è il rapporto con Valentina. "Io mi lego alle persone vere, non c'è interesse", sottolinea la Miss. "Non credo che a Valentina piaccia Alessandro - interviene Verdiana - forse non è abituata a cercare la complicità delle donne". In pochi secondi nella Casa scoppia una rissa tra le ragazze e Valentina che accusa la maggior parte di loro di essere false. "Io non sono falsa, ma Valentina non mi piace, lei è educata e in casa si dà da fare, ma lei qui cerca le telecamere. Io sono qui per condividere l'esperienza con i compagni di viaggio", sottolinea Rossella.

ALESSANDRO SI SALVANella Casa entra la mamma di Alessandro, che ha appena festeggiato il compleanno, con una missione speciale. Il ragazzo è freezato e non può muoversi, ma si abbandona a un abbraccio e bacia la sua mamma. "Fai l'Alessandro di sempre, ridi e scherza e non ti distrarre con ste' femmine", gli consiglia la mamma Maria. Che prende una busta con su scritto il primo nome del ragazzo salvo tra i tre in nomination. "La persona che resta nella casa è Alessandro", legge la signora Maria.

GIOVANNI E IL MESSAGGIO PER MARYGiovanni invia un video-messaggio - direttamente dal confessionale - a Mary e son lacrime: "All'inizio questo cliché medico infermiera lo trovavo banale, ma non pensavo di provare un sentimento così forte per te, qualsiasi scelta tu farai io sarò pronto ad aspettarti. "Mi sono innamorata e non lo avrei mai detto, quasi tutti i giorni penso di lasciare il gioco per tornare con lui", replica in lacrime la gieffina che ottiene in regalo il camice di Giovanni.

MARY LASCIA LA CASA"Io e Rebecca ci diciamo tante cose e se dovessi uscire la vorrei brillante e piena di energia, e che continuasse a dare l'amore incondizionato, sei la mamma della casa, la mia donna, la mia femmina, la mia bambina, è 40 donne in una", confessa Simone. Intanto in Confessionale arriva la busta con il nome dell'eliminato: Kevin e Rebecca la prendono ma non la possono aprire fino al segnale di Alessia. E arriva anche il momento del verdetto: "L'eliminato della quinta puntata è Mary".

VERDIANA ENTRA NEL GARAGE E SCEGLIE DIEGOVerdiana entra nel Garage conosce finalmente "live" i tre ragazzi: Antonio (la sua prima volta è stata a 18 anni, ama il tango argentino ma non lo sa ballare), Diego (85 kg di muscoli, ama gli sport e in amore è un cacciatore ma gli piacciono le prede che combattono) e Thiago (arriva dal Brasile, ha una passione per la cucina, gli piacciono i fiori e gli amici lo chiamano Smile). Ed è Verdiana che deve decidere chi è il suo compagno scongelandolo e dandogli un bacio: "Scelgo con fatica Diego". Che diventa un nuovo concorrente del Gf14.

SIFFREDI DORME NELLA CASAAlessia annuncia che Rocco dormirà nella Casa e che lancerà loro una sfida: per difendere il montepremi, si rischiano di perdere 20 mila euro, Siffredi dovrà stilare una classifica sulla carica di erotismo dei ragazzi e loro dovranno indovinare i nomi e le posizioni della graduatoria fatta dal porno attore. "Manfredi è figo perché ha il nome che somiglia al mio cognome, anche se non so come è messo sotto...", dice Rocco.

SCONTRO TRA MALGIOGLIO E AMENDOLA Per Malgioglio il medico Giobannio non è innamorato di Mary e le consiglia di fidanzarsi con un suo cugino chirurgo che vive a New York. Ma Amendola non ci sta e fa una battuta con un doppio senso rivolto proprio a Cristiano che però non ci sta e si lamenta in diretta: "Non amo i doppi sensi e ti prego di non continuare". Claudio finge di non capire ma si scusa e nel frattempo appare Giovanni che abbraccia Mary.