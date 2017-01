"Grande Fratello 14", Lidia gelosa mette sotto torchio Alessandro

Dopo Federica , nel mirino di Lidia finisce Valentina . La gemella della Casa del " Grande Fratello 14 " continua a giurare di non essere più interessata all'ex fidanzato Alessandro , ma non gli risparmia scenate di gelosia. Ora che sua sorella ha stretto una amicizia con la rivale, l'attenzione si è spostata sulla bella Miss. L'ex è colpevole di passare troppo tempo con lei. E viene subito messo sotto torchio.

Lidia fa notare ad Alessandro che ormai sta sempre con Valentina: "Nella casa tutti pensano che ci stai provando con lei", e gli consiglia di allontanarsi. In realtà la sua non è altro che gelosia, visto che tra la Miss e l'ex si è creato un rapporto speciale, tanto che passano molto tempo insieme a chiacchierare, fare le pulizie e cucinare. Alessandro nega un suo interesse, ammettendo però che Valentia è "una bella ragazza". I toni si accendono.

Alessandro intanto si sfoga con Luigi e Manfredi. "Sembra che non abbia altri argomenti al di fuori di me". E poi si chiarisce con Valentina, che prima ci ride su e poi lo avverte: "Tutti mi attaccano sull'aspetto fisico perché non hanno altre cose da dire, ma questa cosa deve finire e noi dobbiamo essere sempre più uniti".