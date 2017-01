Grande Fratello 14, per le concorrenti una notte con... Rocco Siffredi

Rocco torna dunque sul luogo del delitto: dopo aver fatto un figurone all'Isola dei Famosi, rientra in un reality e ritrova Alessia Marcuzzi. Possiamo immaginare la gioia delle ragazze e l'invidia dei ragazzi, ma sicuramente anche questi ultimi saranno ben felici di passare una notte con uno dei loro idoli.



Tensione altissima invece per il confronto tra Luigi e Giovanni. Dopo aver abbandonato il gioco per motivi personali, il medico sardo ha lanciato pesanti accuse nei confronti di Luigi, il 38enne napoletano ancora in gara, reo di essersi avvicinato "troppo" a Mary. Sarà Verdiana a scegliere il proprio compagno di squadra tra Antonio, Diego e Thiago, i tre ragazzi che da una settimana vivono isolati nel Garage.