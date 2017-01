Grande Fratello 14, Lidia e Federica si picchiano per Alessandro

Il Grande Fratello ha concesso ai ragazzi di poter vedere la partita tra Roma e Bayern Leverkusen. Il più entusiasta di tutti è Alessandro, grandissimo tifoso dei giallorossi. Ad annoiarsi, però, sono le ragazze che organizzano un diversivo per distrarre i maschietti. Le ex rivali in amore Lidia e Federica fingono di litigare e, tra un insulto e una finta spinta, riescono ad attirare l'attenzione del romanista.