Grande Fratello 14, Lidia ancora gelosa di Alessandro

Al Grande Fratello 14 prime scintille nel pericoloso triangolo Alessandro-Lidia-Federica . La gemella bionda è infatti costretta a vedere ogni giorno il suo ex tra le braccia di un'altra e la gelosia inzia a farsi sentire. "Ti sei allontanato da me. Mi fa più male questo che sentire voi due che vi baciate - sbotta - Io sono Lidia, non te lo scordare".

In mezzo a due fuochi (Lidia, la sua ex da una parte e Federica dall'altra) per il romano è difficile gestire la situazione. Dentro il Grande Fratello Alessandro condivide infatti il letto con la bella infermiera, con cui è scoppiata la passione, ma cerca allo stesso tempo di non ferire i sentimenti della sua vecchia fiamma, a cui è ancora legato da un rapporto di affetto.