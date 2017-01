"Grande Fratello 14": la rivincita di Federica su Alessandro

In queste ore, nella Casa del "Grande Fratello 14", Federica sta assaporando la sua rivincita. E' stata, con Simone, la prima finalista di questa edizione, e adesso può permettersi di commentare anche la sua ormai ex fiamma Alessandro, in love con la bella brasiliana. La sua rivincita è l'ironia: In una settimana non si può mica provare grandi sentimenti, soltanto se arriva Desiree".