15 di 17 Ufficio Stampa Mediaset

Ufficio Stampa Mediaset

Grande Fratello 13, ecco tutti i concorrenti

SAMBA Età: 33 anni Data di nascita: 16 gennaio 1981 Luogo: Senegal Vive a: Altamura (Bari) Stato civile: celibe Altezza: 188 cm Peso: 70 kg Occhi: neri Capelli: neri Studi effettuati: diploma linguistico Lavoro: proprietario di un bar Samba è nato in Senegal e vive in Italia da otto anni. Nel suo paese studiava Giurisprudenza ma, vedendo che i suoi amici laureati non riuscivano a trovare lavoro, un giorno, ha finto di essere un chitarrista e si è unito a un gruppo musicale in partenza per dei concerti in Europa: direzione Bruxelles. Da lì si sono spostati a Parigi dove si sono divisi. Samba è andato a Milano, dove vivevano dei parenti, ma le difficoltà sono state molte: non parlava l’italiano, si arrangiava a fare qualsiasi lavoro, anche il venditore ambulante sulle spiagge, e a volte non trovava nemmeno un posto per la notte. Si è spostato qua e là per l’Italia, in cerca di fortuna, fino a quando, su una spiaggia leccese, ha conosciuto una famiglia di Altamura che, dopo aver ascoltato la sua storia, ha deciso di aiutarlo. Lo hanno ospitato in casa, aiutato a trovare un lavoro da barista e a mettersi in regola con i documenti: per loro è diventato come un figlio. Ora Samba vive da solo, ha aperto un bar insieme a un amico. Ad Altamura lo conoscono tutti e gli vogliono un gran bene. E’ molto legato alle sue tradizioni ed è musulmano praticante. Con la famiglia di origine è in ottimi rapporti, ha tre fratelli e tre sorelle, e, ogni mese, manda loro un aiuto economico. Partecipa a GF perché: “vorrei ringraziare a gran voce, pubblicamente, la famiglia italiana che è stata così generosa con me”.