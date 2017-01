Marina La Rosa, "gatta morta" fatale del primo Grande Fratello

08:00 - Aspettando di vedere i nuovi volti del Grande Fratello 2014, che partirà prossimamente su Canale 5, ecco il provino-amarcord di Marina La Rosa, concorrente storica della prima edizione del reality. Con il suo fisico da bambolina e la giusta dose di sfrontatezza dentro la Casa si guadagnò l'appellativo di "gatta morta", attirandosi la gelosia delle ragazze e le attenzioni dei maschietti, in special modo quelle di Pietro Taricone.

Le sue "imprese" all'interno del primo Grande Fratello hanno fatto la storia del reality. Gli uomini erano tutti ai suoi piedi, in particolare Pietro Taricone che per riuscire a sedurla aveva anche abbandonato la sua prima conquista, la vincitrice Cristina Plevani.



Dopo un calendario senza veli per "Max" e alcune ospitate in tv, l'ex gieffina ha continuato la sua vita lontano dai riflettori. Fuori dalla Casa Marina ha trovato l'amore e dal 2010 è felicemente sposata con l'avvocato napoletano Guido Bellitti, da cui ha avuto due figli.