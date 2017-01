La casa del Grande Fratello aperta ai fan

10:24 - A pochi giorni dalla finale di Grande Fratello, che ha registrato un boom di ascolti e ha eletto Mirco Petrilli, il contadino di Lariano, vincitore della tredicesima edizione, sabato 31 Maggio apre al pubblico, per la prima volta, la Casa del reality.

Per la prima volta in assoluto, i fan del famoso reality potranno visitare gli ambienti esclusivi della Casa, scattare fotografie ed entrare nel famoso Confessionale. Ma non solo: ad accoglierli, in alcuni giorni, ci saranno i concorrenti di Grande Fratello 13, ospitato negli Studios di Cinecittà.



Concepita su un solo piano, la Casa si sviluppa su 600 mq oltre ai 150 mq di giardino ed è stata progettata dall’architetto e scenografo Emanuela “Trixie” Zitkowsky. La Casa di GF sarà aperta tutti in giorni dal 31 Maggio al 22 Giugno, a partire dalle ore 13.00 e fino alle 21.00.



INFO

Biglietteria:

Adulti: 12 euro (comprende la visita della Casa e quella di Cinecittà Si Mostra).

Bambini al di sotto di 10 anni: 6 euro



Visita guidata: 20 euro (comprende la visita della Casa, quella di Cinecittà Si Mostra e i Set permanenti di Roma e Broadway)

L’ingresso, solo pedonale, è consentito da Via Vincenzo Lamaro 30.

Informazioni in diretta dei concorrenti sul sito ufficiale del programma www.grandefratello.mediaset.it, sulla pagina Facebook di Grande Fratello e su Twitter @GrandeFratello.