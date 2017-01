2 aprile 2014 Grande Fratello hot: tra nudi e approcci sexy il primo mese dentro la Casa Le docce di Greta e Veronica, il topless di Angela, le tenerezze sotto le lenzuola di Giovanni e Chicca Tweet google 0 Invia ad un amico

15:58 - Siamo ancora all'inizio, ma il "Grande Fratello 13" ha già regalato molti momenti hot nella Casa. A un mese dall'inizio, sono tante le situazioni sexy da ricordare: dalle docce bollenti di Greta, in costume e vestita (ma con il perizoma in bella vista) all'"ammucchiata" dell'esplosiva Veronica, fino al recente topless di Angela e alle tenerezze sotto le lenzuola tra Giovanni e Chicca, in attesa che la storia spicchi il volo.

Nella Casa, la "Bridget Jones" Angela è davvero scatenata. Prima, durante una prova, nel cambiarsi è rimasta in topless per la felicità dei suoi compagni quando ha mostrato il seno prosperoso, poi con il jeans abbassato e perizoma in vista, ha stuzzicato Andrea, che non ha faticato a cedere. D'altronde è single e da subito ha confessato di avere un obiettivo: fidanzarsi. Bene, trra un gioco e una cuscinata può capitare di tutto...



Ad aprire i siparietti sexy nella Casa erano state le docce, davvero hot, in solitudine o in compagnia, ma ben presto si è passati alle tenerezze sotto le lenzuola. Con la bella milanese Chicca che le sta provando davvero tutte con il misterioso Giovanni. Il bolognese cederà?