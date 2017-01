Grande Fratello 13: trionfa il contadino Mirco

10:30 - Dopo dodici settimane a trionfare al "Grande Fratello 13" e vincere i 250mila euro in palio è Mirco, che riceve un lungo abbraccio dalla presentatrice Alessia Marcuzzi e dall'opinionista Vladimir Luxuria. Chicca è la seconda classificata. La terza classificata è invece Modestina. Angela è stata la prima a lasciare la Casa. Subito dopo è toccato a Giovanni. Quindi Samba, che sembrava il favorito. Superospite della puntata è stato Gerry Scotti.

LA SIGLA SOLIDALE - "Il nostro è un programma con tante anime e per questo vogliamo dedicare la sigla a 230 ragazze nigeriane rapite da un gruppo estremista islamico... BringBack ourGirls", esordisce Alessia Marcuzzi con un elegantissimo abito lungo, nero e giallo, con uno spacco vertiginoso e il reggiseno in pizzo nero in bella vista. Poi si parte, con tutti gli ex concorrenti della tredicesima edizione in studio.



VLADIMIR E ALESSIA "CONGELATE" - Mentre Vladimir e Alessia parlano di moda, il GF lancia un freeze e in studio arriva l'ospite d'onore Gerry Scotti. Che subito dopo viene inviato nella Casa con il compito di conoscere i ragazzi e scoprire il loro talento. I ragazzi dovranno impegnarsi parecchio, Gerry ha in mente una serie di prove per testare le capacità di ognuno.



GIOVANNI ENTRA NELLA CASA - Intanto nella Casa arriva direttamente dalla Cantina il bel Giovanni. Samba e Angela non sanno delle presenza degli altri ragazzi (Mirco, Chicca e Modestina) e tra un po' scopriranno dalla Marcuzzi di non essere finalisti ma ancora in nomination. I ragazzi vedono scorrere le immagini di tutti i concorrenti che sono stati eliminati e Angela si emoziona: "Piango per i miei amici". Arriva quindi il momento di scoprire anche gli altri concorrenti ancora in gioco. "Loro sono i veri finalisti del Gf", dice Alessia a Samba e Angela. E subito dopo scoprono di avere un'altra possibilità: il pubblico deve decidere chi tra i due sarà il quinto finalista.



ANGELA LASCIA LA CASA - A entrare realmente nella Casa, tra Samba e Angela, e quindi prova a vincere il montepremi di 250 mila euro è Samba, che resta in gioco ed è il quinto finalista. "Sono serena", dice la ragazza di Rozzano mentre esce dalla fatidica Porta Rossa. E subito si riapre il televoto per i cinque in gara.



GERRY SCOTTI ENTRA NELLA CASA - Gerry Scotti entra nella Casa ma non trova i ragazzi. Il Gf gli fa uno scherzo e mentre apre il frigo per controllare il cibo viene "freezato". A questo punto arrivano i ragazzi che lo riempono subito di complimenti. "Ma è magro", esordisce Chicca. Quando viene "scongelato" il presentatore spiega subito il motivo del suo ingresso: scoprire il talento dei giovani inquilini. Il primo ad essere messo alla prova è Mirco. Che si cimenta nella sua grande passione: il ballo. Poi è il turno di Modestina, che canta e cucina. Chicca e Giovanni devono invece improvvisare un bacio da film. Samba invece fa un gioco di "magia". A "vincere" è Mirco con il suo "monoballo".



SAMBA INCONTRA I GENITORI NATURALI - Samba riceve una doppia sorpresa. Prima in collegamento viene salutato dai suoi genitori adottivi, dopo nel giardino di Casa arrivano i genitori naturali, che sono venuti direttamente dal Senegal per lui. E Alessia si commuove: "Sono tanto felice, è stata una bella emozione". Una sorpresa anche per Chicca che riceve una lettera dalla sorella che vive negli Stati Uniti e poi nella Casa trova la mamma con i due adorati cagnolini. Intanto viene chiuso ufficialmente il televoto.



GIOVANNI E' IL QUINTO CLASSIFICATO - Arriva un altro verdetto. Il quinto classificato del Gf13 e che quindi deve abbandonare la Casa è Giovanni. Nessuno se lo aspettava. I nonni salutano il commesso veronese e poi fuori dalla Porta Rossa ad aspettarlo c'è il fratello.



SAMBA E' IL QUARTO CLASSIFICATO - Il quarto verdetto decreta l'uscita dalla Casa di Samba, che invece sembrava il favorito sin dalla prima puntata. Il senegalese è il quarto classificato. E corre in studio.



MIRCO RICEVE UNA DEDICA DA CELENTANO - Mirco prima incontra il padre che arriva nel giardino con il trattore, poi abbraccia Rosita Celentano, la figlia del suo idolo che gli porta una dedica del padre Adriano: "Chi rispetta la natura...". Il contadino di Lariano a stento trattiene la gioia.



MODESTINA E' LA TERZA CLASSIFICATA - Il televoto viene chiuso di nuovo. Modestina, Chicca e Mirco si dirigono nel salotto. Nelle mani di Alessia arriva la busta con il nome del terzo classificato: Modestina deve abbandonare la Casa. E subito dopo in studio è protagonista di un piccolo "incidente" cadendo sul palco.

MIRCO VINCE IL GRANDE FRATELLO 13 - Alessia per la prima volta in 8 edizioni entra nella Casa e va a prendere i due finalisti Mirco e Chicca per portarli in studio: chiudendo ufficialmente il televoto. Finalmente dopo dodici settimane c'è il vincitore della tredicesima edizione del "Grande Fratello". A trionfare, tra i fuochi d'artificio, e l'ultimo scherzo del "freeze" è Mirco, il contadino di Lariano si aggiudica 250mila euro.