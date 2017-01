Grande Fratello 13, Samba lava Mirco sotto la doccia

09:11 - Il "Grande Fratello" ordina a Chicca, Samba e Angela di cospargere Mirco di miele. Le prove si fanno sempre più "difficili" nella Casa e i ragazzi divertiti si lanciano senza pensarci un attimo mentre il contadino si lamenta: "E' fastidioso... se arriva una vespa...". Nessuno dei compagni si offre di mangiare il miele dal suo corpo e alla fine tocca a Samba lavarlo nella doccia anche se lui avrebbe decisamente preferito le mani di una ragazza.

Il contadino di Lariano aveva infatti l'obbligo di non lavarsi. I tre amici si sono rifiutati di leccarlo e il Grande Fratello non ha lasciato scampo a nessuno. Sicuramente Mirco avrebbe apprezzato molto di più una donna, ma il GF dà un ordine ben preciso e guai a non eseguire per filo e per segno ciò che viene detto: "Samba puoi lavare Mirco, ma solo tu" . Alla fine il contadino è stato bravissimo, ha sopportato il miele addosso senza lamentarsi troppo...