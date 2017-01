Grande Fratello 13, pace tra Chicca e Roberto

11:09 - Finora si sono fatti la guerra nella Casa del "Grande Fratello 13", ma adesso che sono entrambi in nomination scoppia la pace tra Chicca e Roberto. Si ritrovano insieme sulla bike e cominciano a chiacchierare inaspettatamente. Si parla delle tensioni accumulate, ma soprattutto dell'incontro a sorpresa con Diletta. Insomma è una pedalata che forse li porterà lontano.

La bella milanese è curiosissima, vuole sapere tutto, continua a fare domande sulla lettera che l'analista bancario ha scritto per lei, su percezioni e sensazioni. Roberto invece confessa di essere dispiaciuto per la lite con Giovanni. Sembra quasi di assistere ad un dialogo tra due amici. E' solo una tattica dettata dalla paura di abbandonare il reality oppure i due inquilini stanno provando per la prima volta a conoscersi?