Grande Fratello 13, litigio tra Chicca e Roberto per Mirco

13:25 - C'è un po' di maretta tra i concorrenti della Casa. Chicca e Giovanni si confrontano su quanto accaduto nella giornata di sabato. "Non credo di aver mai mancato di rispetto a nessuno, ne sono convinta", dice Chicca, parlando della discussione avuta con Roberto. Secondo lui infatti Chicca sarebbe molto falsa nei confronti di Mirco, e ieri sera a cena gliel'ha detto in maniera schietta e sincera senza usare mezzi termini.

La giovane di Legnano ripensa alla discussione: "Io del mio rapporto con Mirco non mi devo giustificare con lui, ha detto delle cose bruttissime", esclama cercando conforto in Giovanni. Ovviamente la sua dolce metà le dà ragione e le consiglia di non preoccuparsi del giudizio di Roberto... L’affascinante impiegata pensa che probabilmente il suo coinquilino romano abbia voluto screditarla solo perché forse la reputa un concorrente forte. In effetti Chicca ha superato tante Nomination, è normale che i ragazzi pensino che sia molto amata dal pubblico. Eppure Giovanni ammette di essere preoccupato, preoccupato per la ‘sua’ donna, ma non capiamo a cosa si riferisca.