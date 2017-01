Grande Fratello 13, i concorrenti decorano l'uovo

13:20 - Quanta voglia di cioccolato in Casa! Da sempre è stato il cibo più richiesto dai concorrenti e spesso anche oggetto di furti e liti, ma quest'anno per Pasqua gli inquilini potranno togliersi lo sfizio e gustare il dolce... che hanno preparato proprio con le loro mani. Infatti oggetto della prova è stato proprio l'uovo di cioccolato e non solo.

I concorrenti hanno indossato i panni da pasticcieri e sotto la guida dello chef Alessandro, che li ha divisi in quattro squadre si sono sfidati a colpi dolcissimi. Il primo compito è stato quello di preparare le tradizionali uova pasquali, poi hanno decorato il cupcake e infine si sono cimentati nella torta al cioccolato. Alla fine per salutare lo chef che gli ha proposto un bagno in piscina, Mirco si è tuffato...