Grande Fratello 13, Greta deve abbandonare la Casa

09:08 - Puntata ricca di sorprese nella Casa del "Grande Fratello 13". A cominciare da Vladimir Luxuria che entra nella Cantina e parla con i ragazzi. Greta è la prima a lasciare il reality. Il secondo eliminato invece è Fabio, che non sopravvive alla catena di salvataggio. In realtà alla fine viene graziato, perché il Gf gli propone una settimana da solo in Cantina e lui accetta. In nomination Giovanni, Andrea e i fratelli Armando e Giuseppe. Chi la spunterà?

VLADIMIR LUXURIA IN CANTINA - "Sono in Cantina e spero di fare la stessa fine del vino che più invecchia e più migliora.. Li voglio vedere da vicino questi ragazzi...". Vladimir Luxuria entra finalmente nella Casa, anzi nella Cantina, e cerca di parlare con i ragazzi "freezati" (sono immobili, come congelati e non hanno il diritto di parola) che non possono rispondere alle sue provocazioni. Prima di andare via, Luxuria saluta Samba in bagno: "Anche se è congelato è caldo, ho sbagliato e sono finita in bagno, per fortuna non ho trovato la Gardini". Poi l'opinionista ritorna in studio e incalzata da Alessia Marcuzzi non vuole però rivelare le parole che ha sussurrato all'orecchio di Roberto... "Prima della fine della puntata lo scoprirò", assicura la conduttrice. Intanto i ragazzi vengono riuniti nella Casa.



ANDREA E MIRCO DOPO LA LITE - Andrea è stato protagonista di una rissa con Mirco e ha rischiato di dare il peggio. "La mia intenzione era mettere la mano sulla spalla e spostarlo, non volevo alzare le mani su Mirco", si giustifica il ragazzo. "Non è che se perdi la testa per Greta hai la priorità su di lei...", sottolinea Luxuria. Poi l'attenzione si sposta sul rapporto con Samba, con il quale Andrea litiga spesso. "Greta non è la tua ragazza", gli ha ricordato il senegalese. E se con Mirco c'è stato un chiarimento, con Samba invece Andrea non è riuscito a parlare: "Non riesco a chiedere scusa a Samba, non doveva intromettersi". Nella Casa parte il processo ad Andrea tra chi lo condanna (quasi tutti) e chi lo difende (Valentina).



GRETA E' LA PRIMA ELIMINATA - Il pubblico ha deciso che il primo concorrente salvo è Giovanni. Che esulta subito per la gioia. Il secondo concorrente che può continuare la sua avventura è la coppia formata dai fratelli papillon Giuseppe e Armando (che insieme formano un concorrente). Subito dopo si salvano anche Modestina e, a sorpresa, Andrea: "Sono davvero felice". "Comportati bene", gli dice Greta. Al ballottaggio rimangono due donne forti: Chicca e Greta. Prima però una sorpresa per Giovanni con la mamma Stefania che entra nella Casa: "Sei bellissimo dentro e fuori, Chicca mi piace un sacco". Chicca ha il permesso di parlare e per prima cosa abbraccia la mamma di Giovanni: "Grazie di averlo cresciuto così perché a me fa impazzire". Giovanni non può parlare perché come nel caso di Luxuria, quando un ospite entra nella Casa i ragazzi vengono "freezati". Intanto arriva il momento del verdetto definitivo: a lasciare la Casa è Greta, Chicca è quindi salva.



IL SECONDO ELIMINATO E' FABIO - Greta ha un compito triste: annunciare ai ragazzi che ci sarà un'altra eliminazione. Lei ha la possibilità di salvare un concorrente. Che poi darà il via a una catena di salvataggi fino a una persona, l'ultima della catena, che dovrà lasciare la Casa. Greta sceglie Angela e non Andrea. E va quindi in studio. Parte il "gioco": Angela salva Valentina, che premia Diletta, tocca quindi a Roberto, poi Andrea, è il turno di Mia, Mirco, Samba, i fratelli papillon, Modestina, Giovanni, che salva la sua Greta e Fabio resta per ultimo. E deve così lasciare la Casa. Con Angela (i due sono stati protagonisti di un bacio) che scoppia in lacrime.



GLI ADDOMINALI PIU' BELLI - Mirco è convinto di essere più "fisicato" di Samba. "Un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle", dice il contadino che mostra orgoglioso le "maniglie dell'amore". Armando, Samba e Mirco si tolgono quindi la camicia e mostrano gli addominali. Tutti e tre vengono votati da Vladimir Luxuria che li promuove.



LA PRESUNTA STORIA TRA LUXURIA E ROBERTO - Si fa luce finalmente su un mistero. Vladimir Luxuria e Roberto si conoscono, addirittura c'è chi insinua che ci sia stata una storia d'amore tra i due. "L'ho conosciuta anni fa, nel 1999, è entrata con una gondola in testa a una festa, io stravedo per lei, mi fa morire, sono contento di rivederla, non avrei problemi ad ammettere una storia che però non c'è stata". Dal canto suo Luxuria lancia sguardi ambigui e poi chiarisce rivolgendosi ad Alessia Marcuzzi: "Nell'orecchio gli ho detto che si dice questa cosa di noi due e gli ho chiesto di smentirle, così come avrei fatto anche io. Tutto qui".



FABIO RIENTRA IN GIOCO - Il Grande Fratello gli dà la possibilità di rientrare in gioco, anche se dovrà rimanere da solo in Cantina. Fabio accetta la sfida e quindi non entra in studio. Gli altri ragazzi però non sanno nulla. Intanto arrivano i super-ospiti, ovvero i componenti del Circo De Los Horrores che movimentano la serata dei concorrenti: in realtà i ragazzi non riescono a rimanere immobili e perdono 50 euro dalla spesa settimanale.



LA PROVA SUPERATA - Diletta, Giovanni e Roberto sono chiamati a superare la prova settimanale. Stavolta non si rischia di assistere al topless di Angela (che ha esibito durante le prove in settimana), visto che non partecipa alla gara, anche se in realtà Diletta durante il cambio (deve mettersi la muta come gli atri ragazzi e tuffarsi in piscina) rimane in mutande e viene subito coperta dalle sue amiche. Roberto (le regioni più calde d'Italia) e Giovanni (cibi afrodisiaci) riescono a superare la prova, tocca quindi a Diletta che ricorda i Paesi che sopportano meglio le corna: il budget di 300 euro è conquistato.



TRE IN NOMINATION - Arriva il momento di tornare nel Confessionale per i ragazzi: si riaprono infatti le nomination. Due nomi a testa e in tre vanno al voto: Giovanni, Andrea e i fratelli papillon Armando e Giuseppe sono i più votati e finiscono quindi in nomination. Chi la spunterà?