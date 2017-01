Grande Fratello 13, Giovanni è geloso di Chicca

09:42 - Nella Casa del "Grande Fratello 13", a poche settimane dalla finalissima, Giovanni si mostra geloso di Chicca. Con tanto di scenata del giovane veronese nei confronti della sua bella milanese: il motivo è da ricercare in una chiacchierata precedente, quando lei ha raccontato alcuni episodi inerenti alla sua vita privata. Il passato, insomma, pesa.

Evidentemente a Giovanni non piace pensare alle storie passate di Chicca e vuole semplicemente godersela all'interno della Casa. Poi l'attenzione si sposta su Roberto, dopo le scuse pubbliche dell'analista bancario a entrambi.



In veranda, Giovanni ripensa alle dure parole e alle “offese” nei suoi confronti. Convinto che il loro rapporto fosse cresciuto, ha percepito l'episodio come una vera e propria pugnalata alle spalle. Si confronta con Samba e Chicca e non nasconde la sua delusione. Non è pronto al chiarimento anche se dice di provare ancora stima nei confronti di Roberto.