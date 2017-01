Grande Fratello 13: Festa anni '50 in cantina. Modestina balla con Giovanni...

12:51 - In attesa della semifinale del Grande Fratello 13 i quattro concorrenti "esiliati" in cantina festeggiano con un party a tema Anni 50. Modestina, Chicca, Giovanni e Mirco decidono di passare quella che potrebbe essere la loro ultima serata insieme tra balli scatenati, movenze sensuale e sfilate... Modestina, scatenatissima, si muove sensuale tra le braccia di Giovanni, davanti agli sguardi gelosi di Mirco e Chicca...

Manca poco alla finale e i rapporti di coppia sono ormai definiti. Eppure... La giovane siciliana si diverte a stuzzicare Giovanni. Memore delle parole dette qualche giorno fa a Chicca, "Secondo me tenete a voi ma non siete davvero innamorati", la mora provoca con un ballo scatenato e il veronese non sembra affatto contrariato...



A salvare la situazione ci pensa Mirco che torna a riprendersi la "sua" amata. Che il contadino sia geloso di Modestina si sa, le scenate in questi mesi non sono mancate... Ma la strada della conquista è ancora lunga e i giorni scarseggiano. Ce la farà?

Intanto Chicca riporta l'attenzione del suo Giovanni su di sé, improvvisando una danza sensuale con l'hula hoop. Le intenzioni della bionda sono chiare: lei, Giovanni, non se lo lascia portare via da nessuna.