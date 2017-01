9 maggio 2014 Grande Fratello 13, Chicca e Giovanni in crisi Dopo la scenata di gelosia il ragazzo chiede alla milanese di dormire in letti separati Tweet google 0 Invia ad un amico

10:33 - Dopo la gelosia arriva la crisi nella Casa del "Grande Fratello 13"? Giovanni infatti chiede a Chicca di dormire in letti separati. La scusa è quella di simulare il loro rapporto fuori dal reality, ma forse l'invito nasconde qualcosa di più, tanto che la bella milanese non prende bene la proposta shock che arriva come un fulmine a ciel sereno nel caldo pomeriggio. Provocazione o reale necessità?

Il motivo è probabilmente da ricercare in un fatto avvenuto nella notte: mentre i due ragazzi erano a letto, Chicca ha cominciato a ballare e cantare ed evidentemente la cosa non è affatto piaciuta a Giovanni, che poi ha avuto difficoltà a riaddormentarsi. Intanto la milanese pensa già al loro rapporto fuori dalla Casa e ne parla con Samba: "Quando uscirò da qui mi sembrerà strano non averlo con me", confessa. Ha già messo le mani avanti?