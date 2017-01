25 maggio 2014 GF13: "Io non ti mollo" promette Giovanni a Chicca Dopo la festa di compleanno il veronese prende la sua bella milanese da parte e le promette amore anche dopo il Grande Fratello Tweet google 0 Invia ad un amico

13:00 - Dopo la festa anni '50, la torta e lo spumante per il compleanno di Giovanni è tempo di bilanci. Almeno per Chicca, piuttosto infastidita e ingelosita dalle avances che Modestina, scatenatissima, ha fatto al suo "fidanzato" durante i balli. E così a fine serata il veronese prende la sua bella milanese da parte e...

"Io non ti mollo" le dice mentre le accarezza i capelli dolcemente e le massaggia la schiena. Una promessa che vale molto di più di qualsiasi regalo. Poi Giovanni la bacia con passione e amore. Insomma sembra proprio che la loro love story sia destinata a durare anche fuori dalla Casa. Una coppia davvero "speciale"!



Durante la festa di compleanno Giovanni non si era certo tirato indietro alle provocazioni di Modestina, "curata" a vista però da un gelosissimo Mirco, pronto a riprendersi la "sua" amata. Ma il bel veronese ha voluto subito chiarire con Chicca che per lui esiste solo lei. E la bionda milanesina, che dopo la torta e lo spumante gli ha fatto un regalo con tanto di bigliettino, si è letteralmente sciolta di fronte alla sua promessa di amore e a quel bacio che la suggella.



Di Modestina non c'è nulla di cui ci si debba preoccupare insomma. Tra l'altro Giovanni e Chicca si erano già confrontati sulla siciliana, dimostrando di avere opinioni divergenti. Per la ragazza milanese è "carina e premurosa", per il veronese invece la riccia siciliana è tutt'altro. Sarà stata la settimana di coabitazione a fargli maturare questa convinzione? In attesa della Finale comunque una coppia ha già vinto: Chicca e Giovanni.