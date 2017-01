Gf13, Diletta si dispera per Roberto

12:44 - Tra Diletta e Roberto si intromette Angela. La "bridget jones" milanese infatti ha mandato in crisi il rapporto tra i due ragazzi nella Casa del "Grande Fratello 13". La bella torinese e il bancario, infatti, da giorni flirtano con coccole e abbracci. Ma la "confessione" piccante dell'amica-rivale manda in crisi la situazione già delicata di Diletta che scoppia subito in lacrime.

Angela prima racconta del modo molto confidenziale con il quale Roberto la saluta abitualmente, poi quando si accorge della reazione della torinese che comincia a piangere cerca in tutti i modi di rassicurarla. Ma Diletta era già infastidita dai comportamenti di Roberto: lui ha messo in chiaro le cose sul loro rapporto, spiegando di non essere "un uomo da coppia classica" e incrinando così la fiducia nei suoi confronti.



Non solo. I due sono stati anche separati (Roberto che è andato in Cantina con gli altri ragazzi sconfitti nella prova di bacio in apnea) e come se non bastasse le parole di Angela sono state un po' come la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Con tanto di lacrime.