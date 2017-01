Chicca e Giovanni: "Quanto sesso e passione nella Casa del GF13"

09:37 - Lei appena l'ha visto ha esclamato "wow", lui si è lasciato conquistare giorno dopo giorno. Tra Chicca e Giovanni la scintilla è scattata nella Casa del "Grande Fratello 13" e dopo la fine del reality tra i due l'intesa sembra la stessa. Al settimanale "Chi" la coppia racconta: "Il sesso nella Casa? C'è stata molta passione e il GF è stato discreto a non mostrarla".

"Da quando sono usciti i fratelli Papillon - raccontano - ci siamo impossessati della stanza con il letto matrimoniale ed è diventata la nostra alcova, per fortuna le immagini non sono andate in onda, altrimenti avremmo allietato le vostre serate". Ma non sono state tutte rose e fiori, ad esempio l'incognita Leonardo Tumiotto, ex di Chicca, ha avuto il suo peso nella storia.



"L'ho trovato un ragazzo di poca sostanza e ho messo in discussione Chicca, lei mi ha risposto che non c'è mai stato un sentimento forte", dice Giovanni. E Chicca sottolinea: "Penso che abbia cercato di riprendere quella notorietà che era svanita, avevo capito che non era un amore per cui valeva la pena andare avanti". Adesso che sono usciti dalla Casa, quanto durerà tra di loro? "Per come ci sentiamo ora diciamo per tutta la vita", rispondono in coro.