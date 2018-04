"Amici", Francesco Totti ospite speciale nella seconda puntata del serale

Secondo appuntamento con il serale di "Amici", sabato 14 aprile alle 21:10 su Canale 5. Tra gli ospiti della serata Francesco Totti, amatissimo ex capitano della Roma recentemente approdata alle semifinali di Champions League, il rapper Ghali e Gianni Morandi. Tredici gli allievi ancora in gara: sette per la squadra Blu (Carmen, Einar e Matteo, Daniele, Bryan, Lauren e Sephora) e sei per quella Bianca (Biondo, Emma, Irama, Zic, Luca e Valentina. A giudicare i ragazzi, come già visto nella puntata d'esordio, la commissione interna formata dai professori della scuola, il televoto con il pubblico da casa e la commissione esterna formata da Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Heather Parisi, Simona Ventura, Marco Bocci e Giulia Michielini.