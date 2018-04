Amici 17, il serale parte al calor bianco: vince Matteo, eliminato Filippo

E' partita quindi la nuova edizione del serale del talent più longevo. L'edizione delle novità, dall'arrivo di Luca Tommassini , al ritorno della diretta per passare dalla scomparsa dei direttori artistici delle squadre sostituiti dalla commissione esterna di esperti. E soprattutto questi ultimi due elementi hanno fortemente influenzato l'andamento della puntata, con gli studenti che ora non hanno più il parafulmine di una Emma o di un'Elisa di turno e si sono travati faccia a faccia, come una tempo, con i commenti sferzanti di professori con i quali dall'inizio dell'anno ingaggiano duelli dialettici. Zic, Biondo, Carmen e gli altri si sono trovati cosi a fronteggiare critiche pesantissime ora di Rudy Zerbi , ora di Carlo Di Francesco o della Celentano e Garrison. Con i membri della commissione esterna che sono entrati a loro modo in queste dispute. In particolare è subito emerso quello che potrebbe essere uno dei leit motiv di questa edizione: il contrasto tra Heather Parisi e Alessandra Celentano che, dopo i complimenti reciproci iniziali, hanno iniziato a discutere su tutto. In particolare la situazione si è incendiata quando la Celentano ha avuto da ridire sulla forma fisica di Lauren, commento che ha suscitato la reazione decisa della stessa De Filippi ("Basta, la metti in imbarazzo così")

Tanti gli ospiti di questo primo appuntamento, da Fabri Fibra a Laura Pausini, da Alice Merton a Geppi Cucciari. Sul fronte della gara, è stata la Commissione esterna a scegliere il vincitore, assegnando punti a ogni esibizione: a giocarsi la vittoria sono arriva Biondo, Einar e Matteo, e alla fine l'ha spuntata quest'ultimo, con l'esecuzione di "You Are My First, My Last, My Everything", brano di Barry White che esalta le doto vocali black del cantante dei Blu. La scelta invece dell'eliminato di turno è toccata ai professori: a farne le spese è stato Filippo che, ironia della sorte, non si è nemmeno esibito.



Giancarlo Scheri: "Uno show di assoluto livello internazionale" - Ottimo esordio sul piano degli ascolti per "Amici", la cui prima puntata ottiene uno share del 20.8% pari a 4 milioni di spettatori e conferma il dato della scorsa stagione. Sul target commerciale 15-64 anni, il talent show si aggiudica la prima serata con una share del 24.74%. Sempre presenti i giovanissimi: sul target 15-19 anni Amici vola al 37.32% di share. "'Amici' si conferma il più bel talent della televisione italiana. Uno show di assoluto livello internazionale, nuovo nella formula e arricchito in chiave editoriale con sapienza - commenta il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri -. Maria De Filippi, da assoluta fuoriclasse del piccolo schermo, ha coniugato egregiamente qualità e ascolti, emozioni e senso dello spettacolo. Una serata indimenticabile: all’insegna della grande musica e di coreografie mozzafiato. "Amici" non è soltanto una bellissima pagina di tv ma una vera scuola per i giovani talenti. Molti dei migliori cantanti e ballerini degli ultimi anni sono passati da qui, e devono a Maria e al suo team, l’essere diventati tra i più grandi professionisti del panorama italiano e non solo. Numeri record anche sul fronte social (2.300.000 interazioni totali), a ulteriore conferma della capacità del programma di essere multipiattaforma e perfetto per la televisione moderna. Grazie e complimenti a Maria, al suo straordinario ed elegante modo di fare televisione, alla commissione tutta, ai ragazzi delle due squadre, al nuovo coreografo e direttore artistico Luca Tommasini e a tutto il team artistico e produttivo".