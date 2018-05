"Amici 17", lo sfogo di Einar: "Perché vincono sempre i Bianchi?"

Il traguardo è molto vicino ormai per i talenti di " Amici 17 " ma la tensione si fa sentire. A testimoniare il nervosismo prima della semifinale , che andrà in onda domenica 3 giugno alle 21.10 su Canale 5, è Einar che ha avuto un piccolo sfogo con le compagne dei Blu , Carmen e Lauren. "Perché vincono sempre i Bianchi ? Ho stima di Irama ma vorrei vincere anche io" ha detto il cantante.

"Loro sono fortissimi al televoto, ma come fai ad andare avanti se vincono sempre loro? Puoi metterci il cuore, tutto quello che vuoi, ma tanto perdiamo lo stesso. Mi girano le p***e, se devo essere schietto", dice Einar confrontandosi con le compagne di squadra.



"Sono forti, non ci possiamo fare niente", commenta Carmen. "Poi non c’è solo il televoto", precisa invece Lauren.