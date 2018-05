"Amici 17": Irama vince l'ottava puntata, salvi Carmen, Emma ed Einar

La terza prova vede contrapposti Irama e Carmen. Mentre Irama canta il suo inedito "Nera", ricevendo gli apprezzamenti di Giulia Michelini e qualche critica da Elisa, che dice di averlo preferito in testi più profondi. Carmen canta "Il cielo", con i complimenti della Loren. Si chiude il televoto, vince Irama con il 51%. La quarta prova è il duetto con ospite: Emma esegue con Annalisa "Il mondo prima di te" (entrambe al pianoforte), mentre Laura balla accompagnata niente meno che da Carla Fracci, su "Luce" di Elisa. Standing ovation, fiori e abbracci per la Fracci, ma la prova la vince Emma con il 63% dei voti.

Con la quinta prova, che vede Irama vincere su Einar, si chiude la sfida a squadre: vincono i Bianchi con il 53%. La Commissione Esterna manda Irama alla seconda fase come vincitore.



LA SECONDA MANCHE - Nella seconda parte Irama vince la sfida con Carmen mentre Emma batte Lauren. Come terza prova si ripropone un confronto tra Irama e Carmen e questa volta la ragazza si prende la rivincita con il 57% dei voti. Irama si rifà nella quarta prova vincendo contro Lauren, mentre nella quinta Emma perde contro Carmen. Ma la ragazza può consolarsi con la sorpresa preparata per lei: sua mamma è in studio. La sfida a squadre vede vincere di nuovo i Bianchi, con il 51%.



LA TERZA MANCHE - Inizia la Terza Fase, Irama canta l'inedito "Un respiro", Emma si esibisce con un coro Gospel in "Too Good At Goodbyes". Luca Tommassini intanto comunica che il vincitore di questa puntata che passa di diritto alla prossima è Irama. Momento eliminazione, Lauren e Carmen sono salve, Emma è in sfida diretta con Einar. Terminata la sfida, i professori votano chi eliminare: sono salvi entrambi.