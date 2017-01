Amici: i Senza Piani vincono, Mike Bird dei Tassorosso è in sfida

14.16: Aprono l'appuntamento con la scuola di "Amici", i La Rua con "Tutta la vita questa vita". "Dopo i tanti live della scorsa estate e tante persone che ci hanno seguito e fatto emozionare vorremmo vivere... tutta la vita questa vita!".



14.21 Maria introduce la sigla voluta dalla Celentano. I professionisti di Amici ballano una coreografia della maestra Alessandra sulle note di "Party like a Russian", di Robbie Williams. Un ballo che la De Filippi annuncia essere, secondo lei, perverso, con i ballerini in tutù nero.



14.28 Francesco, capitano dei Tassorosso, esclude Federica, Giada e Valentina Riccardo, capitano dei Senza Piani, esclude lo Strego e se stesso.



Maria chiede a Federica di cantare "Questo piccolo grande amore". Mentre alcuni compagni di squadra hanno escluso la ragazza dopo la sua performance in settimana, i professori le hanno invece assegnato voti alti.



L'insegnante Francesco si rivolge a Riccardo: "Dopo un'esibizione così penso due cose: o ci sono delle strategie o sei totalmente incompetente". Nella musica le strategie non servono a niente". Riccardo risponde che non ci sono strategie. "E allora sei incompetente", risponde Francesco. Il capitano dei Tassorosso replica che a lui la performance non ha comunicato niente e comunque la decisione è stata presa con la squadra.

Rudy Zerbi aggiunge: "Federica devi credere in te stessa perché vali come tutti gli altri. In un caso del genere cerca di farti sentire, non solo cantando".

Anche Mike si sente di dire la sua: "Non mi sembra il caso di sollevare questo polverone. Siamo capitati tutti in panchina. Federica è la mia preferita, qui secondo me è arrivata un pochino meno... questa settimana ci sono state persone che hanno alzato di più l'asticella ed era il caso di premiarle".



14.39: Al via alla sfida a squadre tra i Tassorosso e i Senza Piani.



14.42: Prova Vodafone di ballo: Vittoria (Senza Piani) vs Giulia (Tassorosso)

Vittoria decide di non far votare Garrison. Emanuel sceglie Vittoria, Kledi Giulia, Veronica Vittoria, Natalia Giulia, Alessandra Giulia. 1 a 0 per i Tassorosso.



14.48: Si passa al canto con gli inediti. Thomas (Senza Piani) vs Francesco (Tassorosso)

Parte Thomas con il suo inedito "Scusa". Boosta: "Abbiamo fatto un bel lavoro e sono contento. E' una ballata per limonare". Segue Francesco con "Tu sei l'amore". Thomas: "E' stata sensazione bellissima condividere una parte di me con tutti voi". Boosta sceglie Thomas, Alex Thomas, Carlo Francesco, Fabrizio Francesco, Rudy Thomas. 1 a 1.



14.56: Prova di ballo: Sebastian (Senza Piani) vs Oliviero (Tassorosso)

Oliviero esclude dalla votazione Garrison. Alessandra vota per Oliviero, Natalia per Sebastian, Veronica per Sebastian, Kledi per Oliviero, Emanuel per Oliviero. 2 a 1 per i Tassorosso.



15.02: Gara tra inediti: Mike Bird (Tassorosso) vs Ales​sio (Senza Piani)

Mike canta "Closer". Pubblicità.



15.07: Anche Alessio dovrebbe cantare il suo inedito, ma non è sicuro dell'arrangiamento di Boosta e preferisce esibirsi in una cover. Maria manda il filmato nel quale espone le sue perplessità: "La base ha troppa esplosione con un testo più dolce". Boosta replica: "Ci sono perplessità che io non riesco ad accettare. Devi avere rispetto del lavoro che ho fatto, noi ci mettiamo il cuore in quello che facciamo. Io non credo tantissimo nel pezzo, è un pezzo mediocre... Questa roba qua frena il tuo percorso di crescita". Alessio dice di non aver voluto assolutamente mancare di rispetto a nessuno. L'insegnante conclude: "Sei arrogante. E l'arroganza è sintomo di mediocrità".



15.16: Dopo l'esibizione di Alessio, via ai voti: Carlo sceglie Alessio, Fabrizio Alessio, Rudy Mike, Alex Mike, Boosta Mike. Vincono 3 a 1 i Tassorosso.



15.17: I Senza Piani mandano in sfida immediata il cantante Thomas, che si dice pronto. Lo sfidante si chiama Lucas, viso noto ad alcuni allievi.



15.18: In attesa che si prepari il giudice esterno, Maria comunica a Riccardo e Federica, vincitori della sfida su i-Tunes, che altri due loro inediti verranno "lanciati". Riccardo presenta subito il suo, quello di Federica è ancora da scegliere.



15.21: A giudicare Thomas e Lucas è Sara Andreani della Warner Music Italia. Nella prima prova Thomas canta "Scusa", mentre nella seconda Lucas fa conoscere la sua "Ciao".



15.29: Per la Andreani vince la sfida Thomas, che resta nella scuola di Amici. Pubblicità.