Amici, i Senza Piani vincono, Lo Strego è in sfida

La puntata si apre con Fiorella Mannoia che canta "Nessuna conseguenza", il secondo singolo estratto dall'album Combattenti. "Un disco al femminile uscito non a caso il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne", ha specificato la cantante.



14.18 Dopo il trailer della pellicola Natale a Londra, entrano in studio Lillo, Greg ed Eleonora Giovanardi, i protagonisti. "E' un film divertente - racconta Lillo - con una bella avventura. Vogliamo rubare i cani della Regina, ma siamo una banda di cialtroni".



14.21 Accolto da grandi applausi si esibisce Francesco Renga con "Migliore" tratto dal disco "Scriverò il tuo nome".



14.25 Il professore di ballo Garrison canta un medley di canzoni natalizie americane tratto dal suo primo album "Christmas song", prodotto dal Maestro Peppe Vessicchio.



14.36 PROVA VODAFONE DI BALLO TRA SEBASTIAN ( Senza Piani) E ANDREAS (Gli Streghi)

Sebastian esclude Natalia Titova dal voto. Gli altri professori si esprimono: Emanuel Lo, Veronica Peparini e Alessandra Celentano scelgono Andreas. Kledi e Garrison danno la loro preferenza a Sebastian. 1 a 0 per Gli Streghi



14.44 SECONDA PROVA - SFIDA TRA INEDITI

Riccardo, primo ad esibirsi canta "Sei mia", lo Strego "Il dj". E' Carlo di Francesco ad assegnare il primo voto a Lo Strego. A lui si unisce Fabrizio Moro. Boosta, Alex Braga e Rudy Zerbi scelgono Riccardo. 1 a 1.



14.50 SFIDA DI BALLO TRA VITTORIA (Senza Piani) E LORENZO (Gli Streghi)

Lorenzo decide di non far votare la Titova. Garrison sceglie Lorenzo perché non gli è arrivato il messaggio della coreografia di Vittoria che ha comunque apprezzato. La ballerina risponde immediatamente: "E' una mia rivincita personale. L'ho fatto per me". Alessandra sceglie Vittoria, Kledi sceglie Vittoria, Emanuel sceglie Lorenzo, Veronica sceglie Vittoria. I senza Piani passano in vantaggio: 2 a 1.



14.58 Riccardo (Senza Piani) comunica a Maria di aver escluso nel canto Elisa e Mike il quale dice di capire il motivo ma sottolinea: "Mi sono rotto di non cantare". Ecco che per volere della commissione viene chiamato ad esibirsi.



15.01 SFIDA TRA MIKE (Senza Piani) E VALENTINA (Gli Streghi)

Mike Bird canta "Wonderwall" degli Oesis mentre Valentina dopo la pubblicità si esibisce con mash-up di "Feel good" e "Hit the road jack". Di Francesco vota per Valentina, Moro per Mike, Boosta per Valentina, Rudy per Mike e Braga per Valentina; Carlo e Rudy hanno vedute differenti sulla performance personalizzata di Mike. Le due squadre tornano in parità, 2-2.



15.16 PROVA DI BALLO COMPARATA TRA GIULIA (Senza Piani) E RAFFAELLA (Gli Streghi)

E' la professoressa Veronica ad essere esclusa dalle votazioni per volere di Giulia. La Celentano sceglie Giulia, Natalia promuove Giulia, Garrison pure. Si aggiudicano la manche i Senza Piani 3 a 2.



15.19 SFIDA DI BALLO IMMEDIATA

Va in sfida Andreas "Per mettermi in gioco e farmi giudicare anche da un esterno", dice il ballerino mentre si prepara. Lo sfidante si chiama Manuel e i due vengono osservati da Sara Zuccari, critico di danza e direttore del Giornale di Danza Velvet. Vince il confronto Andreas dopo un passo a due della Peparini su "Bruciare per te" con Lorella e un assolo su "Panda". L'esibizione di Manuel su "Tennis court" e "Sledgehammer" non gli ha permesso di entrare nella scuola.



15.32 INIZIA LA SECONDA MANCHE



15.34 SFIDA TRA INEDITI DI SHADY (Gli Streghi) E FEDERICA (Senza Piani)

Maria chiede a Shady come procede la sua amicizia con Riccardo. "Siamo solo amici", confermano entrambi anche se poi la cantante aggiunge sorridendo: "Riccardo è stato cattivo". Boosta sceglie Shady, Fabrizio premia Federica, Rudy sceglie Shady, Alex vota Federica e lo stesso vale per Carlo. 1 a 0 per i Senza Piani.



15.38 PROVA DI BALLO - ANDREAS (Gli Streghi) VS COSIMO (Senza Piani)

Cosimo esclude dalla votazione Veronica. Emanuel Lo sceglie Andreas, Kledi sceglie Andreas, Natalia sceglie Andreas e Garrison sceglie Cosimo sottolineando: "Andreas è bravo, però Cosimo è una nuova faccia. E mi piace quello che ha fatto. Andreas fa sempre le solite cose". 1 a 1.



15.46 SFIDA DI CANTO THOMAS (Senza Piani) CONTRO ALESSIO (Gli Streghi)

Inizia Thomas con "Firestones" di Kygo ft. Conrad, Alessio si esibisce con l'inedito "Non cambiare mai". Boosta sceglie Thomas, Alex sceglie Thomas, Rudy sceglie Alessio, Fabrizio sceglie Alessio, Carlo sceglie Thomas e risponde ad Alessio che gli chiede spiegazioni: "Apprezzo Alessio ed è un ottimo esempio per tutti. Penso che debba lavorare sulla dinamica musicale. Mi aspetto di più". 2 a 1 per i Senza Piani.



15.57 Vincono la manche i Senza Piani. Va in sfida Lo Strego che indossa subito la maglia rossa. “Mi hanno fatto segno che la sfida finisce qua”, annuncia Maria. Lo Strego andrà in sfida la prossima puntata.