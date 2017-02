"Amici", Emma superospite della terza puntata

14.13 – LA SFIDA TRA SEBASTIAN E LUCA

Si comincia con la sfida tra il ballerino Sebastian e Luca. A giudicarli l'insegnante e coreografo Mauro Mosconi. Inizia lo sfidante che si esibisce in un assolo su "Unsteady". “Luca fai delle belle evoluzioni, ma Sebastian è più completo”. Vince la sfida Sebastian.



14.26 – VIA DALLO STUDIO MARC LEE E SHADY

Entrano i professionisti e inizia ufficialmente la puntata con una coreografia. Maria De Filippi chiama Marc Lee e Shady, entrambi con la maglia della sfida a causa di un provvedimento disciplinare e li invita a lasciare lo studio: “Non potete rimanere un'altra puntata”.



14.30 ARRIVA EMMA

Standing ovation per la cantante mentre la De Filippi presenta la colonna sonora del film “La cena di Natale” del regista Marco Ponti, pellicola che vede come attori Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido. “Prima canti, poi parliamo” dice Maria. Emma canta “Quando le canzoni finiranno”.



14.38 - PROVA VODAFONE: LO STREGO CONTRO RICCARDO

Il primo canta una sua versione di "Meravigliosa creatura", molto apprezzata da Moro, il secondo l'inedito "Perdo le parole". Carlo Di Francesco e Fabrizio Moro scelgono Lo Strego. “Ammiro la sua spontaneità, gliela invidio, io scelgo Riccardo” dice Boosta e anche Rudy Zerbi. A fare da ago della bilancia è Alex Braga che sceglie Riccardo. 1 a 0 per i Senza Piani.



14.46 - SFIDA DI BALLO: ANDREAS CONTRO COSIMO

Andreas esclude Garrison e quest'ultimo gli chiede come mai non l'abbia fatto anche la scorsa settimana, lui risponde: “Volevo darti una possibilità!”. Andreas si esibisce nell'assolo della Peparini su "Careless whisper", mentre Cosimo balla con Francesca un mix cha cha della Titova su "Tous le memes". Scatta la discussione su Andreas e interviene anche Rudy Zerbi: “Ti trovo arrogante”. 2 a 0 per i Senza Piani.



14.58 – SFIDA TRA THOMAS E ALESSIO

Il primo canta e balla su "Treasure" di Bruno Mars, il secondo interpreta "Insieme a te sto bene" di Battisti, un brano che lui non voleva perché non lo valorizza. Rudy Zerbi gli risponde che è un brano scelto da lui ai casting e deve lavorare per convincere gli insegnanti. Boosta: “E' andata bene Thomas, bravo”. Alex e Rudy votano Thomas. Ancora a punti la squadra di Riccardo.

Gli Streghi hanno perso la prima manche. La squadra sceglie per la sfida Oliviero e Andreas perché si erano proposti e nella sfida “immediata” ci va Oliviero.



15.10 SFIDA DI CANTO TRA GIADA E FEDERICA

La prima interpreta "Lay me down", la seconda canta "La fine" di Tiziano Ferro. Boosta vota per Federica, Braga concorda e così Rudy, Moro e Di Francesco.



15.15 – SFIDA DI BALLO: VITTORIA CONTRO OLIVIERO

Oliviero balla un passo a due della Celentano, Vittoria un passo a tre. Vittoria: “Non vorrei escludere Garrison perché pensi di essere migliorata in quello che dice lui”. Garrison sceglie Oliviero. Titova: “Vorrei più femminilità – è il rimprovero per Vittoria - scelgo Oliviero”. 1 pari per le due squadre.



15.22 – CANTO: ELISA CONTRO FRANCESCO

Braga a Elisa: “La tua voce mi piace un sacco, ma quando costruisci... sembri una cantante lirica... Vorrei solo che tu fossi te stessa”. “A me piace e sono convinto che stia facendo un percorso” ribatte Boosta. Carlo, Rudy, Alex scelgono Francesco. Gli Streghi vanno in vantaggio.



15.30 – SFIDA DI BALLO: ERIK CONTRO OLIVIERO

Oliviero vince e I Senza Piani perdono la seconda manche: Riccardo va in sfida contro Patrick. “Vi conoscete? - dice Maria a Riccardo presentando Patrick– Ha fatto i casting con te”. Il giudice è Klaus Bonoldi, presidente di Universal.“Dal punto di vista discografico sono pari, ma se devo pendere da una parte devo dire che in questo momento mi sembra un filo più avanti, più completo Riccardo”.



15.49 – SFIDA TRA OLIVIERO E REBECCA

A giudicarli Mauro Mosconi. Vince ancora Oliviero. Entra Stefano De Martino per dare un po' di incoraggiamento ai ragazzi.