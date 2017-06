Amici 16, Mike Bird: "Ora mi butto sui live ma odio gli in store"

E' l'ultimo eliminato ad " Amici 16 ". Mike Bird , il cantante della squadra dei Bianchi di Emma , ha dovuto lasciare la scuola nella semifinale. A Tgcom24 racconta che è molto soddisfatto del percorso che ha fatto, "seppur difficile", confessa che con Shady è stata solo una simpatia e giura che adesso si concentrerà solo sulla musica e i live e già " polemizza ": "Non mi interessano gli in store, voglio stare sul palco".

Mike cosa si prova a uscire in semifinale?

Amarezza a livello di competizione, ma non sono arrabbiato, sarebbe davvero ingiusto dopo tutte le cose belle che ho ricevuto in questi mesi dal gruppo di lavoro. Sono soddisfatto al 110 per cento.

Ci hai sperato nella vittoria?

Ho portato dei messaggi importante, ho preso delle posizioni abbastanza discutibili, come ad esempio con Marco Castoldi (Morgan, ndr). La finale la speravo e speravo di vincere, anche perché ho fatto un percorso molto difficile...

Appunto, un percorso altalenante...

Più o meno come al pomeridiano. Con Morgan all'inizio ero abbastanza nell'oblio, con una posizione non identificabile...

Con Emma avete fatto invece un lavoro di squadra...

Principalmente umano. Ci ha curati. Emma anche dopo mi ha detto che è disponibile a qualunque tipo di contatto fori di Amici, mi ha detto che posso contare su di lei.

I giudici no sono stati tanto teneri con te...

Non lo devono essere per natura, purtroppo non sono riuscito fino alla fine a convincere tutti. Mi dispiace con la signora Abbagnato, che non ha mai dimostrato interesse per me. Ambra alla fine sono riuscito a conquistarla.

Perché dividi?

Perché odio la mediocrità, non mi piace il politically correct. Preferisco che mi si dica sempre in faccia quello che si pensa di me.

Ora che succede?

Lavoro per portare la gente ai miei concerti, non mi interessano gli in store. Il mio futuro lo vedo sopra a un palco e non a firmare le mie foto dietro a un tavolino. E' svilente per la musica, in questo sono molto morganiano...

Ad Amici è arrivato anche l'amore...

Ma che amore? Con Shady c'è stata solo una grandissima simpatia. Non c'è nessuna evoluzione.