"Amici 16", eliminato Mike, in finale Riccardo, Federica, Sebastian e Andreas

A decretare l'eliminazione di Mike sono stati i giudici: Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato, Ermal Meta e Daniele Liotti. A loro si è aggiunto per la semifinale, in qualità di quinto giudice l’amatissimo mattatore della Tv Gerry Scotti. Hanno votato però anche Davide Di Leo in arte Boosta, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Rudy Zerbi.



"Volevo fare un ringraziamento a un programma che mi ha dato tante cose e non mi ha tolto nulla", dice Mike Bird commosso e in lacrime. Il primo finalista è stato Andreas che prende la maglia mentre Maria commenta: "Ci hai messo due anni ma ce l'hai fatta!". La seconda è Federica che piange di gioia. Quindi è la volta di Sebastian. Si ritrovano Mike e Riccardo. Ma uno dei due deve abbandonare il suo sogno a un passo dalla finale...



Siparietto "universitario" con l'annuncio che l'Università e-Campus ha premiato tutti e 5 i ragazzi con corsi universitari a scelta. Si scopre così che Riccardo è già laureato e che a Meta e Scotti manca solo un esame per la laurea. Poi Maria De Filippi ricorda il suo 110 e lode e quando rifiutò un 25... ma il professore la convinse ad accettarlo e poi lo trasformò in 28 nella seconda parte.



Anche le due coach si sfidano. Elisa si esibisce, scalza, con il brano "Bruciare per te" ed è come sempre bravissima. Anche Emma canta la cover di "A mano a mano" tra gli applausi del pubblico.



Ospiti d'onore della serata Luca&Paolo animano il pubblico con un test sulla storia del programma, citando anche il giubbotto di Fonzie di Renzi come personaggio "cool" del talent show per poi chiudere la loro performance con un brano cult di Giorgio Gaber, "La libertà". Sul palco anche il gruppo TheGiornalisti, band fenomeno del nuovo pop italiano e Ermal Meta che accompagnano due performance di ballo. A chiusura della serata un magnifico Ermal Meta feat Elisa con "Piccola anima", tratto dal suo ultimo disco.