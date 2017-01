"Amici": Riccardo, Federica, Shady e Lo Strego, sfida di inediti

Durante la settimana quattro cantanti si sono sfidati con i loro brani: Riccardo con "Sei Mia", Federica con "Attraversando gli anni", Shady con "Louboutin" e Lo Strego con "Il Dj". In puntata verrà proclamato il vincitore e altri due cantanti avranno la possibilità di sfidarsi con i loro inediti sulla piattaforma digitale.



Intanto ad Amici i 21 allievi proseguono il loro percorso di studi tra lezioni quotidiane e verifiche per dimostrare il loro talento, la disciplina e l'impegno con cui stanno affrontando la scuola. L'obiettivo per tutti è quello di migliorare e proseguire il percorso verso la fase serale nonostante le sfide del sabato mettano in costante discussione la loro permanenza sui banchi.