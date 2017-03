"Amici", Morgan contro Mike Bird: "Non sai un c*** di musica!"

Che ad " Amici " sarebbe stato un coach sopra le righe Morgan l'aveva detto fin da subito e non ha perso tempo per dimostrarlo. Durante una discussione con la squadra dei Bianchi, infatti, l'artista si è innervosito con il cantante Mike Bird . Prima lo ha interrogato su Sergio Endrigo e poi ha sbottato: "Non sai un c***o di musica! Non parlare, stai zitto... E' allucinante perché io sto lavorando per te, ma chi sei?".

A Mike Bird non era piaciuta la selezione di brani preparata per lui da Morgan e si era sfogato con i compagni: "Di là (la squadra Blu ndr) fanno le figate, le cose che conoscono tutti. Io devo tradurre un pezzo dei Pink Floyd, che nessuno sa chi c*** sono e devo cantare 'Ci vuole un fiore'. Ma come la canto? Delle cinque non ne canterei nemmeno una". Critiche che non sono per niente piaciute al Morgan furioso...