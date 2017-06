"Amici 16": vince la squadra Blu, eliminata Shady

La settima puntata ha visto la sfida articolarsi in due manche ciascuna con cinque prove di canto e di danza. La squadra bianca ha conquistato la prima, grazie alle esibizioni dei cantanti Thomas (che ha proposto l'inedito "Normalità") e Mike (che ha cantato una cover di "Signor tenente" di Giorgio Faletti) e del ballerino Sebastian. A finire in rischio eliminazione è stato perciò un concorrente della squadra blu: il cantante Riccardo.



La seconda manche ha pareggiato i conti, con la vittoria dei Blu, grazie al duetto della cantante Federica con Elisa (su "Empire state of mind") e a due coreografie eseguite dal ballerino Andreas. E' toccato quindi alla cantante dei bianchi, Shady, ad essere a rischio eliminazione..



Nel ballottaggio finale Riccardo e Shady hanno eseguito ciascuno cinque brani. Il primo ha proposto tre inediti, "Ti luccicano gli occhi", "Sei mia", "Diverso" oltre alle cover di "Senza fine" (Gino Paoli) e "E penso a te" (Battisti-Mogol). Shady ha risposto cantando i suoi inediti "Last walk" e "Louboutin" e le cover di "Rolling in the deep" (Adele), "Hide and seek" (Imogen Heap) e "Mi sono innamorato di te" (Luigi Tenco). Il voto dei direttori artistici, dei professori e dei giudici ha decretato l'eliminazione di quest'ultima.



Ospiti musicali della puntata sono stati Gianna Nannini, Amy Macdonald e Lenny. La cantautrice toscana si è esibita con Elisa e il ballerino dei blu Andreas sulle note di "Ogni tanto" e con Emma e il ballerino dei bianchi Sebastian sulle note di "Amandoti". Amy Macdonald invece ha accompagnato il ballerino Andreas con la sua hit del 2008 "This is the life", mentre Lenny ha accompagnato una coreografia eseguita da Sebastian con la sua "Hell.o".



Il talent di Canale 5 si è aggiudicato il sabato sera con 21.36% di share pari a 4 milioni 214 mila spettatori, garantendo alla rete ammiraglia Mediaset prima e seconda serata. Lo speciale su Raiuno ha ottenuto una share del 12.11% pari a 2 milioni 520 mila spettatori. Sul target 15-64 anni “Amici” ha sbancato con il 23.44% di share mentre Raiuno ha ottenuto una share del 10.23% e sui 15-34 anni Canale 5 fa raggiunto una share del 28.28%, mentre Raiuno si è arrestato al 4.44%.