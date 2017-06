"Amici 16": Maradona e il Napoli, un amore senza fine...

Ospite davvero speciale per la settima puntata del serale di "Amici 16", in onda sabato 6 maggio in prima serata su Canale 5. A far visita al talent di Maria De Filippi ci sarà Diego Armando Maradona. E anche Simona Ventura che, per l'occasione, torna a vestire per una volta i panni di giornalista sportiva. Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva una clip dall'intervista, dove Maradona conferma il suo legame speciale con Napoli...