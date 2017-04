"Amici 16": Cosimo eliminato, Renato Zero giudice spettacolare

Nel momento "Chi inizierà", la prima sfida del sesto serale è tra Emma ed Elisa che devono cantare su base di loro brani i testi di alcune canzoni per bambini. Ermal Meta in veste di unico giudice assegna la vittoria a Emma che quindi parte per prima schierando Sebastian in una coreografia sull'esibizione live di Loredana Bertè in "Dedicato". Nella seconda prova, Elisa schiera Duetto Ballo con Ospite, Andreas sull'esibizione di Arisa in "La notte".



A conclusione della prima manche che vincono i Bianchi, Emma ed Elisa sono alle prese con gli scioglilingua con un apparecchio in bocca. Questa volta parte Elisa e schiera Cosimo.



Renato Zero, quinto giudice della serata, entra in studio accolto da una standing ovation e un fragoroso applauso. Maria ricorda l'uscita del suo nuovo disco il 12 maggio, "Zerovskij solo per amore" che celebra i 50 anni di carriera dell'artista. Nel corso della chiacchierata la De Filippi è stata vittima di una "bacchettata" da parte di Renato per aver sbagliato alcuni riferimenti temporali mentre ricordava alcune date importanti. "Hai studiato?", le ha chiesto con il suo inconfondibile umorismo. Grande esibizione con Emma ed Elisa sulle note di uno dei suoi più grandi successi "Più su".



Attimi di tensione al termine dell'esibizione di Riccardo con il brano "E penso a te". Il ragazzo afferma di aver cantato per la prima volta senza pensare ai giudici: "Io con voi quattro non mi trovo proprio a pelle". "Riccardo ha portato sul palco una poesia e l'ha rovinata con l'arroganza", gli risponde Ermal. Anche Renato Zero ricorda al ragazzo che ha ancora molta strada da fare.