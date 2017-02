"Amici 16", Boosta e Emanuel Lo nuovi sono i nuovi coach di Canto e Ballo

" Amici " torna e si arricchisce di due nuovi esperti professionisti tra i coach. Sabato 19 novembre alle 14.10 su Canale 5 esordisce la 16esima edizione del talent show di Maria De Filippi . La scuola del talento ha due nuovi prof: Davide Di Le o, in arte Boosta , musicista, fondatore e tastierista dei Subsonica è il nuovo professore di Canto. Emanuele Lo Iacono, in arte Emanuel Lo , ballerino, coreografo, regista, è il nuovo coach di Ballo.

Boosta è nato a Torino, studia pianoforte al Conservatorio e si esibisce sin dall'età di 14 anni. Nel 1996 è cofondatore del gruppo rock elettronico Subsonica con cui realizza 7 album in studio e 3 live ottenendo una lunga lista di riconoscimenti, tra cui 3 dischi di platino. Nel panorama musicale elettronico è considerato uno dei più importanti DJ italiani, richiesto alla consolle dai migliori Club del mondo. Come autore e compositore ha realizzato, tra gli altri, due brani per Mina, "Non ti voglio più" e "La Clessidra". Il 28 ottobre è uscito il suo primo album da solista “La stanza intelligente”, pubblicato per l’etichetta Sony Music Italy.

Emanuel Lo è nato a Roma studia danza e musica fin da bambino. Nel 1996 debutta come ballerino in Rai e in seguito si esibisce e collabora nei videoclip e tournée di artisti di fama internazionale come Kylie Minogue, Robbie Williams, Ricky Martin, Geri Halliwell, Holly Valance, Luciano Pavarotti, Giorgia e molti altri. Nel 2007 firma con Sony un contratto come cantautore e collabora tra gli altri con Kanye West, Lee Ryan, Big Fish. Nel 2010 si occupa delle coreografie di "X Factor", ed a partire dal 2011 si conferma come autore e collabora con Giorgia scrivendo testi e musiche di molti dei suoi brani, fino all'ultimo successo "Oronero". Sempre dal 2011 Emanuel fonda la VisionariLab e come regista firma molti video musicali lavorando con José Carreras, Clementino, Ornella Vanoni, Giulia Luzi, Sal da Vinci, Giorgia e molti altri.

I due artisti si aggiungono ai nove restanti componenti del corpo docente formato da: Alex Braga, musicista e produttore discografico, Fabrizio Moro, cantautore e musicista, Carlo Di Francesco, musicista e produttore e Rudy Zerbi conduttore televisivo e radiofonico nella categoria Canto; Natalia Titova, Alessandra Celentano, Garrison Rochelle, Kledi Kadiu e Veronica Peparini, coreografi nella categoria Ballo.