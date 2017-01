Amici 15: tre nuovi ingressi nella scuola, Luca deve dire addio al suo banco

Si parte con una splendida coreografia preparata dalla Peparini per il corpo di ballo della scuola. Poi prende la parola Maria che chiama al centro dello studio Luca ed Emanuele che si devono affrontare in sfida. La Titova non ha nulla in contrario rispetto alla sfida lanciata da quest'ultimo per ottenere il banco di Latino. Luca solletica il pubblico, togliendosi la maglietta e invitando a fare il tifo. La cosa non fa evidentemente effetto sulla Celentano che vota per Emanuele e lo stesso fa la Titova. Garrison ha il punto decisivo in mano e anche lui vota per lo sfidante: Emanuele ha vinto e conquista il banco. Per Benedetta vedere Luca andare via è un duro colpo e promette: "Arriverò al serale anche per lui".



INIZIA LA SFIDA - Anche oggi ci sono i "non scelti". Chiara sfida Nick per avere un posto in squadra. Si affrontano su "True Colors" dando alla canzone di Cindy Lauper sfumature diverse: sognante al piano Chiara, con un taglio più folk, con la chitarra acustica, Nick. I professori giudicano ancora imperfetto il ragazzo mentre il consenso sulla ragazza è unanime.



Per le sfide a squadre i giudici saranno Kledi per il ballo e Rudy Zerbi per il canto. Per la squadra di Cristiano il primo a esibirsi e Alessio in un passo a due. Per Lele scende in pista invece Gabriele. Kledi assegna 8 al primo e 6 al secondo. Anche gli altri professori sono d'accordo e la squadra di Cristiano prende il primo punto.



Si passa al canto. Cristiano "sceglie se stesso", così come Lele. Il primo canta "Logico" di Cremonini in una versione piano e voce, sincopata, vagamente jazzy che si apre sul ritornello. La faccia di Zerbi, inquadrato, è tutta un programma ed è difficile attendersi un giudizio positivo. Rudy puntalmente assegna "1" a Cristiano al quale rimprovera di "mettersi sempre davanti alla canzone". Molto bene invece per Lele che si prende un "7" e ottiene il punto del pareggio.



Terza prova, di ballo: Andreas per Lele e Patrizio per Cristiano. Intensa e commovente la prima esibizione, scatenata la seconda. Ed entrambi si prendono un bel voto: 8 Andreas e 7 a Patrizio. Si prosegue con il canto e Cristiano schiera Sergio. Alla sua interpretazione di "Am I Wrong" Elodie contrappone una delicata "La stagione dell'amore" di Battiato. Rudy non è pienamente convinto da Sergio e gli assegna un "6" perché lo reputa "al 50% delle sue possibilità". Molto bene lei, che si prende un bell'8. Il nuovo scontro di ballo tra Michele e Alessio finisce con la vittoria di quest'ultimo per 7 a 5. La situazione ora è 3-2 per la squadra di Lele.



Rudy Zerbi chiede una sfida tra Chiara ed Elodie. L'approccio delle due ragazze è molto diverso, in virtù di vocalità dalle caratteristiche tanto marcate quanto differenti. Rudy fa i complimenti a entrambe ma "una delle due ha messo qualcosa in più". Un po' a sorpresa è Elodie a vincere e la ragazza, a suo discapito, dice di non essere d'accordo. Andreas e Michele si affrontano in una sfida diretta che Kledi giudica vinta dal ballerino della squadra di Lele, per 7-6. E' il punto decisivo perché così Lele va sul 5-2



CHIARA ALLA PROVA - E' Chiara che deve mettere in gioco il proprio posto nella scuola difendendolo dall'assalto di Irene, già vista ai casting. Due stili molto diversi, con Irene più portata all'approccio aggressivo, come le "urlatrici" di un tempo, e Chiara decisamente più sofisticata, anche quando si tratta di spingere o di interpretare un pezzo ritmato. Vince Chiara, talento cristallino da preservare, che torna nella sua squadra con la sua maglia. A mo' di premio Maria le fa interpretare il suo inedito in coppia con Sergio. Le due voci si amalgamano alla perfezione e la versione che ne esce è di grande suggestione.



ALESSIO DIFENDE IL BANCO - La seconda sfida immediata è di ballo, e vede coinvolto Alessio, che deve difendersi da Davide. Anche in questo caso il titolare del banco ha la meglio.



NUOVI INGRESSI - E' il momento degli aspiranti concorrenti presentati direttamente dai professori. Si parte con una band che si chiama Nevenera e presenta un pezzo inedito, "Non smette di tremare" che strizza l'occhio (per usare un eufemismo) ai negramaro e ai Modà. Sarà per questo che di fronte alla notizia della loro ammissione quasi all'unanimità (un professore era contrario), la reazione degli altri allievi è a dir poco perplessa. "Vogliamo sentire qualcosa d'altro" dice più di uno. Tocca poi al ballerino Alessio Gaudino, che ottiene il banco assegnato da Veronica Peparini.