Amici 15, squadre al completo: ecco chi andrà al serale

IL RACCONTO DELLA PUNTATA

Si comincia con un gradito ritorno: Antonino è ospite per presentare in anteprima live il suo nuovo brano Ali Nere.

Poi Rudy Zerbi arbitra la sfida tra i direttori artistici: Elisa, Emma, J-Ax e Nek si danno battaglia tra scioglilingua, canzoni delle Zecchino e canzoni napoletane: vincono le donne. Primo dibattito acceso su Arianna: Kledi e Alessandra Celentano la demoliscono perché non fa parte dei loro canoni fisici. Garrison cerca di difendere la propria allieva e trova conforto solo nelle parole di Giuliano Peparini.



Emanuele balla un quickstep molto difficile e viene scelto dai Bianchi.



Cristiano arruolato tra i Blu - E' stato apprezzato per la propria versatilità, per il coraggio e perché sa mettersi continuamente in discussione.



Pensando al serale del 2 aprile - Maria De Filippi, dopo le due scelte dei Bianchi e dei Blu, ricorda l'appuntamento con il serale con una giuria d'eccezione: Loredana Bertè, Anna Oxa e Sabrina Ferilli a giudicare le esibizioni dei ragazzi con Morgan battitore libero e ospite fisso.



Michele è nei Blu - Arianna fuori, Michele è l'ultimo componente della squadra Blu. Lei si emoziona e piange, lui si stende a terra dalla gioia. Poco prima era stato ricordato l'infortunato Andreas che ha lasciato un vuoto nei Blu. Nek e J-Ax scelgono Michele.



Ultima audizione per La Rua e Joshua - Cantano rispettivamente il proprio inedito, Il futuro era ieri e Down on my knees. Fuori Joshua, i Bianchi scelgono La Rua.