Amici 15, La Rua: "Già al lavoro sul primo album, sarà tutto di inediti"

Daniele, avete lasciato il talent con il sorriso...

E' stata una occasione molto importante. Abbiamo fatto dei mini-concerti da due minuti, l'obiettivo era quello di farsi conoscere dal pubblico. Per noi è stato un regalo...

Non vi aspettavate di arrivare fino a qui?

Per come era andato il pomeridiano no. Abbiamo sempre creduto in noi e non amiamo la competizione. Anche quando abbiamo vinto sugli altri ragazzi raramente abbiamo esultato.

Siete cresciuti tantissimo, Daniele tu hai anche detto 'ho imparato a cantare', prima non lo sapevi fare?

Prima di 'Amici', per dieci anni, ho lavorato. Durante la pausa scrivevo canzoni, la sera facevo i concerti e al mattino ero di nuovo al lavoro.... Ho sempre coltivato il sogno della musica ma non ho mai potuto studiare. Sono arrivato senza le basi tecniche, andavo molto a braccio e stonavo parecchio. Poi nella scuola mi hanno fatto fare una vita da atleta e piano piano ho visto i frutti.

Biagio Antonacci vi ha definiti "internazionali"...

Ci portiamo dietro dei complimenti che non ci aspettavamo. Ci fa molto piacere. I miei ragazzi sono veramente tosti in fatto di produzione, potrebbero arrangiare qualsiasi tipo di canzone, se siamo internazionali non lo sappiamo ancora ma partiamo da qui....

Rudy Zerbi vi accusava di avere poca personalità, come siete cambiati?

Zerbi ci ha spronato tantissimo, diceva delle cose estreme ma con un fondo di verità. Non eravamo ancora pronti, aveva ragione, ma quando qualcuno attacca la nostra musica tiriamo fuori gli artigli...

Avete già firmato un contratto con Universal cosa vi aspettate?

Bisogna solo lavorare. Un contratto discografico è un grande aiuto che però deve essere accolto con massima dedizione e impegno. Siamo già al lavoro per registrare i nuovi brani e ne stiamo scrivendo altri. Non sarà un album di cover, ma solo di inediti. Le cover le faremo dal vivo...

Cosa potete anticiparci sui live?

Tutto quello che abbiamo fatto ad Amici lo porteremo nei concerti. Stiamo preparando una grande sorpresa, qualcosa che non si vede spesso. Nasciamo con il sogno di Springsteen che si dà totalmente al pubblico, vorremmo portare per quanto possibile la stessa energia sul palco. Ci accontentiamo di un suo centesimo.