Amici 15, i quattro finalisti sono Sergio, Elodie, Lele e Gabriele

Sergio, Elodie, Lele e Gabriele . Sono questi, tre cantanti e un ballerino, i finalisti di " Amici 15 ", che si contenderanno la vittoria nella finalissima in programma in diretta su Canale 5 il 24 maggio. Il poker d'assi è uscito da una semifinale ricca di ospiti ed emozioni, con Massimo Ranieri, Gino Paoli, Ron e Fedez protagonisti in studio nel talent condotto da Maria De Filippi e Raoul Bova nei panni di giudice .

Dunque Ale è l'ottavo eliminato, quello che deve abbandonare il sogno della finalissima ormai a un passo dal traguardo. Questo nonostante le ottime prove sulle coreografie come sempre emozionanti di Peparini. Ma si sa che i cantanti hanno comunque una marcia in più agli occhi del pubblico e così nell'ultima puntata la proporzione sarà di tre contro uno (con Gabriele comunque che ha già vinto nella categoria danza).



Una serata che ha visto Gabriele come primo eliminato temporaneo (dopo che Lele era stato salvato dai professori), sfidarsi nell'ultimo confronto con Ale (che aveva perso il ballottaggio con Sergio). Uno scontro quindi fratricida tra due ballerini che Gabriele ha vinto dopo una battaglia serratissima a suon di coregrafie interpretate molto bene.



Tra i momenti più intensi della serata i duetti tra Sergio e Massimo Ranieri ed Lele e Gino Paoli, e poi ancora Elodie con Ron e Sergio con Fedez. Commozione di tutti, ma in particolare di Morgan, per la bellissima coreografia di Peparini sul tema dell'alcolismo, nel quadro ballato da Ale sulle note di "Hope There's Someone" di Antony & The Johnsons.



RECORD DI ASCOLTI - La semifinale del talent ha realizzato il miglior risultato della serata con il 24.37% di share pari a 4 milioni 674 mila telespettatori, staccando di oltre 13 punti "La Partita del cuore" in onda su Raiuno, che si arresta al 10.59% di share pari a 2 milioni 565 mila spettatori. Grazie a questo risultato “Amici” garantisce alla rete ammiraglia Mediaset prima e seconda serata. Eccellente risultato anche sul pubblico 15-34 anni, dove Il talent supera il 34.86% di share (Raiuno fermo al 5.53% di share). Sui social l’hashtag più twittato è #Amici15 che si aggiudica il primo posto della classifica TT Italia e il secondo posto nei TT mondo.